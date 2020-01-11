 Канада и Франция направили в Тегеран специалистов для расследования крушения самолета МАУ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Канада и Франция направили в Тегеран специалистов для расследования крушения самолета МАУ
11.01.2020 00:17
Крушение украинского самолета в иране - к расследовнию катастрофы присоединятся специалисты из Канады и Франции Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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