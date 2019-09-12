Неполитические Сводки
- Изнасилование 12-летней школьницы: в полиции рассказали подробности
- В Индии собака позвала на помощь людей, чтобы откопать своих щенков из-под завалов
- Тверкали на ремонт: в Николаеве девушки пытались привлечь внимание к ямам на дорогах танцем
- Бывший капитан "Динамо" признался, что добирался на работу на метро
- Эта дружба навсегда: Лолита Милявская поделилась архивным со звездами российской эстрады
|Тодоренко рассказала о проблемах в отношениях с мужем
|12.09.2019 14:37
|
Поделитесь статьей с друзьями