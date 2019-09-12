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Гонтарева заявила, что в ее квартиру ворвались вооруженные силовики
12.09.2019 15:14
Гонтарева заявила, что вооруженные силовики ломом выломали дверь в квартире, где она сейчас не живет, и проводят там обыск Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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