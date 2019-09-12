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Во Франции саудовскую принцессу условно осудили за избиение водопроводчика
12.09.2019 18:19
Во Франции условно осудили принцессу Саудовской аравии за избиение водопроводчика Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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