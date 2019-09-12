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В Киеве в квартире-свалке нашли двухлетнюю девочку
12.09.2019 20:46
В Киеве полицейские нашли девочку в квартире-свалке Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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