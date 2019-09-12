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Зеленский встретился с освобожденными украинскими моряками
12.09.2019 21:04
Зеленский провел встречу с моряками, которые были освобождены в рамках обмена пленными с РФ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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