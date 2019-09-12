Погода, Новости, загрузка...
Тверкали на ремонт: в Николаеве девушки пытались привлечь внимание к ямам на дорогах танцем
12.09.2019 21:40
В Николае полуобнаженные девушки станцевали тверк посреди улицы Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий