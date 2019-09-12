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В Индии собака позвала на помощь людей, чтобы откопать своих щенков из-под завалов
12.09.2019 21:59
В Индии собака помогла волонтерам найти щенков под разрушенным зданием Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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