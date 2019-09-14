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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, пули и дубинки против протестующих
14.09.2019 14:54
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки против протестующих из-за проблем в Китае Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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