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Анастасию Заворотнюк парализовало в клинике Москвы: врачи прекратили интенсивное лечение
14.09.2019 16:45
Московские врачи прекратили интенсивно лечить Заворотнюк после того, как ее парализовало Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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