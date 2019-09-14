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Проект Закона бюдлт: Кабмин внес забавный законопроект вместо бюджета
14.09.2019 19:50
Кабмин в спешке зарегистрировал другой законопроект вместо бюджета Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 Дмитрий 27.12.2014 01:20
Так правосеки и не скрывали, что хотят его убить и хунте он живым не улыбался.
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