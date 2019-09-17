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Как в кино: в Киеве патрульные устроили погоню за пьяным похитителем автомобиля
17.09.2019 10:38
Настоящая погоня: в Киеве патрульные преследовали пьяного водителя, который угнал машину с СТО Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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