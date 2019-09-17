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Поджог дома Гонтаревой: полиция нашла на месте происшествия зажигательную ракету
17.09.2019 11:53
Полиция нашла на месте пожара в доме Гонтаревой зажигательную ракету Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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