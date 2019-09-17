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Атака на саудовскую нефтяную промышленность вызвала самое большое падение добычи нефти в истории
17.09.2019 12:31
нападение на нефтяную промышленность Саудовской Аравии вызвала самое большое падение добычи нефти в истории Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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