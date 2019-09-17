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Выглядит намного лучше: в США с маленькой собачки состригли четыре килограмма лишней шерсти
17.09.2019 23:44
В США ветеринары спасли собаку, удалив с ее тела четыре килограмма лишней шерсти Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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