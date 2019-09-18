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Глава Всемирного банка рассказал о подробностях беседы с Зеленским после встречи в Киеве
18.09.2019 08:55
Стали известны подробности беседы главы Всемирного банка и Владимира Зеленского Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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