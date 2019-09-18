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В МИДе увидели признаки готовности РФ к деэскалации ситуации на Донбассе
18.09.2019 11:05
В МИД Украины заявили, что Россия демонстрирует готовность решать конфликт на Донбассе Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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