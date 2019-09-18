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По решению суда насильник 90-летней женщины отправился за решетку на шесть с половиной лет
18.09.2019 11:43
Насильника 90-летней женщины, у которого было 6 судимостей, на шесть с половиной лет отправили за решетку Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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