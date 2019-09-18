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В США считают, что санкций против РФ недостаточно для прекращения агрессии
18.09.2019 12:02
Уильям Тейлор считает, что санкций недостаточно для сдерживания агрессии РФ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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