Неполитические Сводки
- Доступ к запрещенным сайтам украинцам открыт: список провайдеров
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- Госбюджет-2020: украинцам придется скинуться на пенсии по 4 тыс. грн
- В США считают, что санкций против РФ недостаточно для прекращения агрессии
- По решению суда насильник 90-летней женщины отправился за решетку на шесть с половиной лет
|В США считают, что санкций против РФ недостаточно для прекращения агрессии
|18.09.2019 12:02
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