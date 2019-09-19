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В полиции заявили, что захватившего мост Метро мужчину не будут судить за терроризм
19.09.2019 14:29
В полиции рассказали, в чем обвиняют захватившего мост Метро мужчину Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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