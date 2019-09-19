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Трехсторонние газовые переговоры: стороны проведут еще одну встречу в конце октября
19.09.2019 19:32
Украина, РФ и Еврокомиссия проведут еще одну встречу по газу в конце октября Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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