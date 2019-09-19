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Директор Нафтогаза посоветовал готовиться к прекращению транзита российского газа
19.09.2019 20:09
Директор "Нафтогаза" посоветовал Киеву готовиться к прекращению транзита российского газа через Украину Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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