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Лондонские специалисты создали съедобную посуду для авиаперевозчиков
20.09.2019 10:37
Авиаперевозчики теперь смогут не использовать 55 млн предметов из пластика благодаря биопосуде лондонских дизайнеров Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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