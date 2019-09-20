Авиаперевозчики теперь смогут не использовать 55 млн предметов из пластика благодаря биопосуде лондонских дизайнеров Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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