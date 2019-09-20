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Украинский студент запустил первое в мире производство бумаги из опалых листьев
20.09.2019 11:34
Украинский студент запускает первое в мире производство бумаги, созданной из опавших листьев Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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