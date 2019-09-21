 В Арктику отправилась самая большая в истории научная экспедиция - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Арктику отправилась самая большая в истории научная экспедиция
21.09.2019 15:23
Самая большая в истории научная экспедиция отправилась в Арктику Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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