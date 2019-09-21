 В Одесской области столкнулись грузовик и маршрутка: девять погибших - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Одесской области столкнулись грузовик и маршрутка: девять погибших
21.09.2019 16:20
В результате жуткого столкновения грузовика с маршруткой в Одесской области погибли девять человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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