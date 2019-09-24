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|В Минобороны заявили, что не рассчитывают на возвращение Россией украинских кораблей
|24.09.2019 11:18
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