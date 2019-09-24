 В Минобороны заявили, что не рассчитывают на возвращение Россией украинских кораблей - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Минобороны заявили, что не рассчитывают на возвращение Россией украинских кораблей
24.09.2019 11:18
В Минобороны заявили, что ведут переговоры с РФ по захваченным на Азове украинским кораблям Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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