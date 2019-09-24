 На саммите ООН 16-летняя активистка жестко обратилась к мировым лидерам из-за изменения климата - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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На саммите ООН 16-летняя активистка жестко обратилась к мировым лидерам из-за изменения климата
24.09.2019 23:22
Грета Тунберг резко обратилась к мировым лидерам на саммите ООН Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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