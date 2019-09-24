Неполитические Сводки
- Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" или слугой олигархов – Financial Times
- На саммите ООН 16-летняя активистка жестко обратилась к мировым лидерам из-за изменения климата
- Новый обмен пленными нуждается в тишине — Денисова
- В воинской части в Хмельницкой области погиб солдат
- В Нафтогазе заявили, что задолженность Газпрома достигла $2,8 млрд
|На саммите ООН 16-летняя активистка жестко обратилась к мировым лидерам из-за изменения климата
|24.09.2019 23:22
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