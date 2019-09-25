 Зеленский заявил премьеру Швеции, что времени ждать результатов переговоров по Донбассу нет - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский заявил премьеру Швеции, что времени ждать результатов переговоров по Донбассу нет
25.09.2019 13:11
Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном и обсудил Донбасс Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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