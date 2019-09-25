Неполитические Сводки
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|Зеленский заявил премьеру Швеции, что времени ждать результатов переговоров по Донбассу нет
|25.09.2019 13:11
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