 Зеленский о стенограмме разговора с Трампом: Я думал, что они опубликуют свою часть - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский о стенограмме разговора с Трампом: Я думал, что они опубликуют свою часть
26.09.2019 11:15
Зеленский думал, что у Трампа опубликуют только свою часть разговора Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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