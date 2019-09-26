 В США полицейские на Tesla не смогли догнать преступников, потому что их электромобиль разрядился - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В США полицейские на Tesla не смогли догнать преступников, потому что их электромобиль разрядился
26.09.2019 18:18
Разрядился в погоне - в США полицейские на Tesla упустили преступников из-за разряженного электромобиля Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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