 Ученые предупредили о приближение сильнейшей магнитной бури и ее последствиях - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Ученые предупредили о приближение сильнейшей магнитной бури и ее последствиях
26.09.2019 18:56
Эксперты рассказали о приближении мощной магнитной бури и ее последствиях Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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