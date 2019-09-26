Неполитические Сводки
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|Ученые предупредили о приближение сильнейшей магнитной бури и ее последствиях
|26.09.2019 18:56
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