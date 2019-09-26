 Смертельное ДТП: в Броварах сотрудник полиции охраны влетел в автобусную остановку - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Смертельное ДТП: в Броварах сотрудник полиции охраны влетел в автобусную остановку
26.09.2019 19:34
В Броварах полицейский охраны на еврономерах влетел в автобусную остановку: есть жертвы Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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