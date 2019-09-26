Неполитические Сводки
- В Кремле отреагировали на "новое предложение" по Донбассу
- В Одессе мужчина держал в заложниках беременную девушку и требовал у ее мужа денег за освобождение
- Смертельное ДТП: в Броварах сотрудник полиции охраны влетел в автобусную остановку
- Священника, у которого 70 приемных детей, обвинили в изнасиловании
- США ввели дополнительные санкции в отношении РФ
|Смертельное ДТП: в Броварах сотрудник полиции охраны влетел в автобусную остановку
|26.09.2019 19:34
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