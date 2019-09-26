 В Одессе мужчина держал в заложниках беременную девушку и требовал у ее мужа денег за освобождение - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Одессе мужчина держал в заложниках беременную девушку и требовал у ее мужа денег за освобождение
26.09.2019 19:53
В Одессе пьяный мужчина взял в заложники беременную девушку и требовал денег за освобождение Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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