 Ученые назвали один из крупнейших источников опасного микропластика, который есть в доме у каждого - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Ученые назвали один из крупнейших источников опасного микропластика, который есть в доме у каждого
26.09.2019 21:09
Ученые были шокированы тем, как чайные пакетики загрязняют природу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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