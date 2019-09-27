 Миссия МВФ завершила свою работу в Украине и начала обсуждение 3-летней программы поддержки - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Миссия МВФ завершила свою работу в Украине и начала обсуждение 3-летней программы поддержки
27.09.2019 08:36
задача МВФ завершила свою работу в Украине и начала обсуждение 3-летней программы сотрудничества Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->