 Зеленский встретился с генсеком ООН и поговорил про гуманитарную поддержку - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский встретился с генсеком ООН и поговорил про гуманитарную поддержку
27.09.2019 08:55
Владимир Зеленский обсудил с генсеком ООН гуманитарную поддержку Украине Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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