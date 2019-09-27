 В Черновцах пьяный водитель решил выпить пива на глазах у патрульных из-за нервов - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Черновцах пьяный водитель решил выпить пива на глазах у патрульных из-за нервов
27.09.2019 09:14
В Черновцах пьяный водитель из-за нервов решил выпить еще пива на глазах у патрульных Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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