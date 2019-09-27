 Под Киевом в грузовик влетел пассажирский автобус - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Под Киевом в грузовик влетел пассажирский автобус
27.09.2019 12:04
На трассе Киев-Одесса в ДТП попал пассажирский автобус Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->