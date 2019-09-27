 Новый министр инфраструктуры против возобновления авиасообщения с РФ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Новый министр инфраструктуры против возобновления авиасообщения с РФ
27.09.2019 12:23
Криклий выступил против возобновления авиасообщения с РФ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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