Европейский союз предоставит Украине помощь только после продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом, который ранее озвучил свои требования. Такое заявление сделал генеральный директор по вопросам соседства и расширения Европейской комиссии Кристиан Даниельссон в интервью Экономической правде.

По словам евродипломата, также Киев должен выполнить условия Еврокомиссии.

"Для принятия решения о макрофинансовой помощи существуют определенные условия. Во-первых, обязательным условием для предоставления такой помощи является наличие действующей программы МВФ. Сейчас Украина находится в дискуссии с МВФ об условиях продолжения программы финансирования. Должно быть достигнуто эта согласие и должно быть объявлено о продолжении сотрудничества Украины с МВФ, чтобы мы могли сделать следующие шаги по предоставлению Киеву макрофинансовой помощи", - подчеркнул Даниельссон.

Он также отметил, что вторым важным фактором является обязательное исполнение Украиной условий, которые выдвинет ЕС.

"Это решение принимается Еврокомиссией не единолично, оно нуждается в одобрении Европарламентом и Советом ЕС. Из-за только этого сейчас слишком рано прогнозировать какие-то сроки", - заявил Даниельссон.

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