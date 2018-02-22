|Смерть Сталина: в России кинотеатр оштрафовали за показ фильма
|22.02.2018 18:05
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Мировой судебный участок 208 наложил на российский кинотеатр "Пионер" штраф в размере 100 тысяч рублей (около 50 тысяч гривен) за публичный показ картины "Смерть Сталина" без прокатного удостоверения на территории Российской Федерации. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на решение суда.
"Судья постановил признать ООО "Чентромобиле-Пионер" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - отметили представители суда.
В то же время пресс-служба московского кинотеатра "Пионер" отметила, что намерена обжаловать данное решение.
"Мы будем подавать апелляцию", - сказал представитель кинотеатра.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, Министерство культуры Российской Федерации решило отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина". Сюжет ленты сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.
Позже стало известно, что в одном из московских кинотеатров проходят показы фильма "Смерть Сталина", несмотря на отзыв прокатного удостоверения. В связи с этим Министерство культуры Российской Федерации планировало провести проверку кинотеатра "Пионер", где состоялись показы киноленты.
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