Мировой судебный участок 208 наложил на российский кинотеатр "Пионер" штраф в размере 100 тысяч рублей (около 50 тысяч гривен) за публичный показ картины "Смерть Сталина" без прокатного удостоверения на территории Российской Федерации. Об этом пишет издание РИА Новости , ссылаясь на решение суда.

"Судья постановил признать ООО "Чентромобиле-Пионер" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - отметили представители суда.

В то же время пресс-служба московского кинотеатра "Пионер" отметила, что намерена обжаловать данное решение.

"Мы будем подавать апелляцию", - сказал представитель кинотеатра.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Министерство культуры Российской Федерации решило отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина" . Сюжет ленты сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.

Позже стало известно, что в одном из московских кинотеатров проходят показы фильма "Смерть Сталина" , несмотря на отзыв прокатного удостоверения. В связи с этим Министерство культуры Российской Федерации планировало провести проверку кинотеатра "Пионер", где состоялись показы киноленты.

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