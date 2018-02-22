|Миланская неделя моды: модели Gucci пронесли в руках собственные головы
|22.02.2018 18:19
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На Неделе моды в Милане состоялся дизайнерский показ модного дома Gucci. Бренд презентовал новую коллекцию одежды, которая получила название "Киборги". Во время демонстрации модели держали в руках муляжи драконов, ящериц и своих голов, извещает La Stampa.
Каждая из моделей прошлась около операционного стола. По информации издания, головы изготавливала студия Makinarium Италии.
Работники данной студии прославились своими работами, спецэффектами и гримом для огромного количества хитовых фильмов, в их числе "Страшные сказки" Маттео Гарроне и "Бен-Гур" Тимура Бакмамбетова.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, Королева Великобритании Елизавета II, прабабушка принца Джорджа и принцессы Шарлотты, стала почетной гостьей Лондонской недели моды. 91-летняя королева сделала сюрприз 27-летнему модельеру Ричарду Куинну и гостям его показа.
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