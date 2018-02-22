Полиция Великобритании начала расследование по факту комплектации письма, содержащего белый порошок, которое было отправлено на имя внука королевы Елизаветы II, герцога Кембриджского Гарри. Об инциденте пишет The Guardian .

"Скотленд-Ярд начал расследование после того, как письмо с белым порошком, адресованное принцу Гарри и актрисе Меган Маркл, вызвало панику из-за возможного наличия в нем спор сибирской язвы", - отмечает источник.

В результате проверки было установлено, что вещество, содержащееся в конверте, было безвредным. Незадолго до получения этого письма принцем, пакет с подобным порошком стал причиной всеобщей паники в Вестминстерском дворце.

В текущее время правоохранители устанавливают личность, которая комплектовала и отправляла письмо с пакетом.

Как сообщал svodka.net.uа, принц Великобритании Уильям наведался на завод легендарного мотопроизводителя королевства - компании Triumph. Герцог Кембриджский посетил экскурсию в цеху, где поговорил с работниками, а также торжественно открыл нынешний центр для посетителей.

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