Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о намерении создать новую программу по модернизации контрольных пунктов пропуска на украинской границе, взамен той, которую закрыл Европейский союз, пишет РБК-Украина .

"Будет новая программа обустройства КПП на границе с нашими соседями. Мы ее будем обсуждать с европейскими партнерами. Инфраструктура пересечения границы будет расширяться", - заявил глава украинского правительства.

При этом премьер подчеркнул, что развивать пункты пропуска будут на двусторонних взаимоотношениях с соседними странами.

"Мы сегодня имеем такой проект с Польшей, Венгрией и другими странами", - заявил Гройсман.

Как сообщал svodka.net, Европейский союз принял решение прекратить прекратил финансирование шести программ с Украиной по трансграничному сотрудничеству из-за задержки их имплементации.

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