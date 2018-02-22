Президент Российской Федерации Владимир Путин был назначен почетным доктором университета Пелопоннеса. Такая информация была предоставлена Посольством РФ в Греции на официальном сайте в четверг, 22 февраля.

Отмечается, что степень политику присвоили за его деятельность на посту главы государства, а также его вклад в укрепление отношений между Российской Федерацией и Грецией, "просвещение, искусство, и демократию".

По словам посла России в Греции Андрея Маслова, присвоение степени президенту России является отражением благоприятного отношения большей части граждан Греции к России, а также ее лидеру.

Как сообщал svodka.net ранее, нынешнюю российскую власть можно сопоставить с режимами в Северной Корее и Сирии. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Она подчеркнула, что Пхеньян продолжает разработку ядерной программы, которая угрожает соседям, а Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, так же, как Россия на востоке Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира