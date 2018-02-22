Представитель Российской Федерации на Олимпийских играх 2018 года, керлингист Александр Крушельницкий отказался от участия в слушаниях Спортивного арбитражного суда, которые были назначены на четверг, 22 февраля, на 07:00 по факту употребления допинга, пишет ТАСС .

Данный факт свидетельствует о том, что спортсмен автоматически признает свою вину и лишается заработанной бронзовой медали.

"Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков. В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это безуспешно и бессмысленно", - прокомментировал случай Александр.

Как сообщал svodka.net.uа, на Олимпийских играх 2018 года один из допинг-тестов представителя Российской Федерации со сборной команды по керлингу Александра Крушельницкого показал положительный результат на мельдоний.

Позже стало известно, что вторая проба на допинг керлингиста со сборной Российской Федерации Александра Крушельницкого показала позитивный результат на наличие в его организме мельдония.

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