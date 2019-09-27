 Маркарова о переговорах с МВФ: Нам удалось продвинуться дальше, чем расчитывали - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Маркарова о переговорах с МВФ: Нам удалось продвинуться дальше, чем расчитывали
27.09.2019 15:10
Маркарова заявила, что переговоры с МВФ идут конструктивно Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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