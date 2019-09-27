 Вместо бодигарда: пресс-секретарь Зеленского оскандалилась из-за своего отношения к журналистам - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Вместо бодигарда: пресс-секретарь Зеленского оскандалилась из-за своего отношения к журналистам
27.09.2019 18:15
Юлия Мендель угодила в скандал, защищая Зеленского от журналистов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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