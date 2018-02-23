Украинские власти должны показать людям, которые до сих пор ностальгируют по Советскому Союзу, перспективу комфортного будущего в независимом государстве. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем Twitter-аккаунте.

"30% украинцев до сих пор ностальгируют по СССР - это довольно много. Наверное, они не чувствуют себя полностью дома в свободной Украине. Их нужно понять и предложить им будущее именно с ними. И главное - чтобы они в это поверили", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира